Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як відбувся конкурс на посади суддів місцевих загальних судів: цікаві особливості, проблеми та хто отримає посади суддів

Вперше в історії судової влади України основна конкуренція між кандидатами на посади суддів розгорнулася не за суди в Києві, Одесі, Дніпрі чи Харкові, а за невеличкі райсуди на Правобережній Україні та в західних областях країни.

Апеляційний суд вважав, що видання доручення про надання безоплатної правової допомоги після ухвалення рішення не підстава поновлення строку на апеляційне оскарження, - що вирішив ВС

У клопотанні про поновлення строку на апеляційне оскарження засуджений посилався на те, що він пропустив строк на оскарження вироку з поважних причин, оскільки звернувся до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для призначення захисника для складання апеляційної скарги.

Повернення поданої на email суду скарги адвоката, бо вона не містить підпису особи, без врахування презумпції відповідності КЕП власноручному, є порушенням КПК, - Верховний Суд

Верховний Суд констатував, що повернення поданої на електронну пошту суду апеляційної скарги захисника з мотивів того, що вона не містить підпису особи, яка її подала, без перевірки наявності КЕП та без врахування презумпції відповідності кваліфікованого електронного підпису власноручному свідчить про допущення апеляційним судом істотних порушень КПК.

«Ми повинні розуміти: один воїн – це 6 людей в цивільному житті, які сплачують податки», - Володимир Зеленський про «математику» мобілізації

Президент Володимир Зеленський пояснив, що для того, аби мобілізувати 500 тисяч людей, необхідно мати 3 млн людей у цивільному житті, які сплачують податки.

Володимир Зеленський відповів на питання, чи планує надати «законодавчі інструменти Вищому антикорупційному суду, щоб він приймав справедливі рішення»

«Всі відповідні закони, які ми повинні були проголосувати, було проголосовані. Ця тема вичерпана», - Володимир Зеленський пояснив журналістам, чи збирається він вносити законопроект, який повертає прокурорам право продовжувати строк розслідування замість суддів, як того вимагають активісти.

  1. Публікації
  2. / Судова практика

Апеляційний суд вважав, що видання доручення про надання безоплатної правової допомоги після ухвалення рішення не підстава поновлення строку на апеляційне оскарження, - що вирішив ВС

07:50, 20 грудня 2023
У клопотанні про поновлення строку на апеляційне оскарження засуджений посилався на те, що він пропустив строк на оскарження вироку з поважних причин, оскільки звернувся до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для призначення захисника для складання апеляційної скарги.
Апеляційний суд вважав, що видання доручення про надання безоплатної правової допомоги після ухвалення рішення не підстава поновлення строку на апеляційне оскарження, - що вирішив ВС
Джерело фото: porady.org.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Відмовляючи в поновленні строку на апеляційне оскарження вироку засудженому, апеляційний суд не врахував, що в межах строку на апеляційне оскарження цього вироку засуджений звернувся до центру надання безоплатної вторинної правової допомоги, оскільки не міг самостійно підготувати апеляційну скаргу, яка пізніше в межах розумного строку була підготовлена і подана призначеним захисником. Цим апеляційний суд допустив істотне порушення вимог кримінального процесуального закону. Про це зазначила колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у постанові від 11 жовтня 2023 року по справі №953/5677/22.

Позиції судів

Місцевий суд визнав засудженого винуватим і засудив за ч. 4 ст. 185 КК. Апеляційний суд повернув апеляційну скаргу засудженого, оскільки її було подано після закінчення строку апеляційного оскарження, і суд не знайшов підстав для його поновлення.

При цьому апеляційний суд вказав, що копію вироку засуджений отримав у день його ухвалення – 05.12.2022, а до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для написання апеляційної скарги він звернувся лише 04.01.2023, тобто в останній день строку оскарження.

Захисник був призначений 06.01.2023, а апеляційна скарга була подана лише 18.01.2023, тобто після закінчення строку на апеляційне оскарження.

Також апеляційний суд зазначив, що видання доручення про надання безоплатної вторинної допомоги після ухвалення оскаржуваного рішення не є підставою для того, щоб строк на апеляційне оскарження обчислювався з дня його видання.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд скасував ухвалу апеляційного суду і призначив новий розгляд в суді апеляційної інстанції.

ККС вказав, що апеляційний суд належно не перевірив доводів засудженого щодо поновлення строку та допустив істотне порушення вимог кримінального процесуального закону.

У клопотанні про поновлення строку на апеляційне оскарження засуджений посилався на те, що він пропустив строк на оскарження вироку з поважних причин, оскільки звернувся до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги для призначення захисника для складання апеляційної скарги.

Протягом 5 днів після призначення захисника було проведено конфіденційне побачення й ознайомлення з матеріалами справи, а протягом наступних 4 днів було підготовлено необхідні процесуальні документи та подано апеляційну скаргу.

Апеляційний суд не взяв до уваги, що засуджений в межах строку на апеляційне оскарження звернуся до центру надання безоплатної вторинної правової допомоги, оскільки не міг самостійно підготувати необхідні документи, й надалі в межах розумного строку підготовлена призначеним захисником апеляційна скарга була подана до апеляційного суду.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Що необхідно знати військовозобов’язаним та їх сім’ям, аби вміти відстояти свої права
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Що необхідно знати військовозобов’язаним та їх сім’ям, аби вміти відстояти свої права
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Бездрабко
    Олег Бездрабко
    голова Херсонського окружного адміністративного суду
  • Наталія Бужак
    Наталія Бужак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду