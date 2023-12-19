Зеленський розповів, чи можлива мобілізація жінок та, чи буде знижено граничний вік для призову

Зеленський погодиться підписати закон про зниження граничного віку до 25 років, якщо будуть представлені аргументи.

Під час підсумкової пресконференції Президент України Володимир Зеленський заявив, що не підпише закон, у разі його навіть ухвалення Верховною Радою, щодо мобілізації жінок. Проте що стосується мобілізації молодих людей віком до 25 років, якщо будуть представлені аргументи, що це дійсно необхідно, Зеленський сказав, що погодиться.

«Жінок — ні, не підпишу. Що стосується мобілізації з 25 років, якщо я побачу аргументи, що це потрібно, то з цим погоджусь», – сказав Зеленський.

Зеленський також заявив, що військове керівництво запропонувало мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей, але вони повинні представити план.

Крім того, Володимир Зеленський розповів про «математику» мобілізації: «Ми повинні розуміти: один воїн – це 6 людей в цивільному житті, які сплачують податки».

Зеленський відповів, чи знають точно західні партнери, коли закінчиться війна.

Зеленський також повідомив, чи планує надати «законодавчі інструменти Вищому антикорупційному суду, щоб він приймав справедливі рішення».

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