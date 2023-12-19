Вступ України до НАТО частинами неможливий – Зеленський

Часткове членство України в НАТО є «маячнею».

Джерело фото: ТСН

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що Україна жодного разу не отримувала запрошення на вступ до НАТО, а вступ частинами є неможливим.

Він також висловив обурення тим, що сигнали про можливість часткової участі в Альянсі є маячнею.

«Нас не запрошують в НАТО. І сигнали щодо часткової участі, чесно кажучи, маячня. Чому? Ми жодного разу не отримували такої пропозиції. Жодного разу від жодного з партнерів. І чесно кажучи, важко уявити, як це може бути», - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що українське вступ до НАТО «частинами» має високий ризик і загрожує прямому конфлікту між Альянсом та Росією через невизнання Києвом втрачених територій, окупованих рф.

«Що буде, якщо частина України буде в НАТО? Думаю, це великі ризики для нас. путін увійде, і почнеться війна з НАТО. І тут питання, чи будуть країни НАТО боротися за частину української території, яка отримає якийсь статус у НАТО? Але ж ми не визнаємо окуповані території російськими», - пояснив президент.

Зеленський також зауважив, що ніхто ніколи не запрошував Україну вступати до НАТО.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.