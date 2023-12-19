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Володимир Зеленський відповів на питання, чи планує надати «законодавчі інструменти Вищому антикорупційному суду, щоб він приймав справедливі рішення»

19:30, 19 грудня 2023
«Всі відповідні закони, які ми повинні були проголосувати, було проголосовані. Ця тема вичерпана», - Володимир Зеленський пояснив журналістам, чи збирається він вносити законопроект, який повертає прокурорам право продовжувати строк розслідування замість суддів, як того вимагають активісти.
Володимир Зеленський відповів на питання, чи планує надати «законодавчі інструменти Вищому антикорупційному суду, щоб він приймав справедливі рішення»
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», представники окремих громадських організацій зареєстрували 14 грудня на сайті Президента Володимира Зеленського петицію, якою, зокрема, вимагаються повернути, як колись, прокурорам замість суддів право продовжувати строки розслідування.

Також вони хочуть, аби Зеленський вніс законопроект про скасування такої підстави для закриття кримінальної справи, як сплив строків слідства після підозри.

А саме скасувати п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК, за яким кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи.

Тобто, активісти пропонують, аби сплив строків, який був виділений правоохоронцям, щоб провести розслідування, не був підставою для закриття справи проти людини, а також пропонують розширити повноваження прокурорів, забравши їх у суддів.

При цьому, як раніше писала «Судово-юридична газета», 8 грудня Верховна Рада вже ухвалила в цілому як закон законопроект 10060 щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), яким скасовані правки Лозового та запроваджено новий порядок обчислення строків досудового розслідування. 

Зокрема, новий закон викреслив частину 2 ст. 219 КПК, яка передбачала, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку ст. 615 КПК, до дня повідомлення особі про підозру повинен становити не більше 12 чи 18 місяців залежно від категорії злочину.

Під час прес-конференції Президенту Володимиру Зеленському одна із журналісток задала питання, в якому звинуватила голову Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, а також заступників голови Офісу Президента у тому, що «вони нічого не зробили, аби мотивувати парламентську більшість від влади, щоб вона надала законодавчі інструменти Вищому антикорупційному суду, щоб він приймав справедливі рішення, а не закривав автоматично справи, бо у нас не працює КПК».

«Знаєте, важливо бути начитаною людиною, але краще бути освіченою. Багато деталей – це не значить розбиратися у предметі», - зазначив Президент.

«Перш за все, Сергій Іонушас не є головою профільного комітету. Антикорупційною політикою займається Комітет, який очолює Анастасія Радіна», пояснив Зеленський.

Також він додав, що Офіс Президента не займається антикорупційними органами.

«Офіс Президента не є суб’єктом законодавчих ініціатив. Суб’єктом є Президент України. Тому, коли Ви кажете, чому Офіс Президента не зробив той чи інший закон, я здивований.

По-четверте, весь перелік антикорупційних законів, виважений, підтверджений МВФ, ЄС, Великою сімкою – весь цей перелік був наданий Президенту України. І голові нашого уряду. Всі відповідні закони, які ми повинні були проголосувати, було проголосовані. Ця тема вичерпана», - підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що чекає від військового керівництва плану мобілізації та демобілізації, бо ті цифри, яке воно озвучило – мобілізувати 450-500 тисяч людей, повинні мати підгрунтя. Також він зазначив, що мобілізація в такому форматі буде коштувати Україні додатково 500 млрд грн, він би хотів розуміння від Прем’єр-міністра, міністра фінансів – а звідки брати гроші.

Автор: Наталя Мамченко 

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