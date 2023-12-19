Припинення вогню з рф і спільні переговори з путіним ніколи не обговорювалися – Зеленський про діалог з Орбаном

Зеленський заявив, що часом політика Угорщини відносно України не дуже дружня.

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність спільної зустрічі між Києвом і Будапештом, зазначивши, що він обговорив це питання з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Під час пресконференції Зеленський зазначив, що запитав Орбана про його позицію щодо початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу та причини, через які не відбулася особиста зустріч.

За словами Зеленського, Орбан не надав конкретних відповідей на ці питання. Президент заявив, що ніколи не обговорював з Орбаном питання припинення вогню чи діалогу з російським диктатором володимиром путіним.

«Я ніколи не говорив з Віктором Орбаном про припинення вогню чи про діалог з путіним. Можливо, він піднімав цю тему з його друзмяи чи лідерами ЄС чи десь за кордоном. Можливо, в Сполучних Штатах. Щось було таке в його промові, але я не знаю. Іноді його політика не дуже дружня до нас, і він знає це. Цей факт він чув від мене», – сказав він.

Зеленський також додав, що Україна залишається в пошуках рішень.

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