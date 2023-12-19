Прекращение огня с рф и совместные переговоры с путиным никогда не обсуждались – Зеленский о диалоге с Орбаном

Зеленский заявил, что порой политика Венгрии в отношении Украины не очень дружественная.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости совместной встречи между Киевом и Будапештом, отметив, что он обсудил этот вопрос с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Во время пресс-конференции Зеленский отметил, что спросил Орбана о его позиции относительно начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз и причинах, по которым не состоялась личная встреча.

По словам Зеленского, Орбан не предоставил конкретных ответов на эти вопросы. Президент заявил, что никогда не обсуждал с Орбаном вопрос прекращения огня или диалога с российским диктатором владимиром путиным.

"Я никогда не говорил с Виктором Орбаном о прекращении огня или о диалоге с путиным. Возможно, он поднимал эту тему с его друзьями или лидерами ЕС или где-то за рубежом. Возможно, в Соединенных Штатах. Что-то было такое в его речи, но я не знаю. Иногда его политика не очень дружественная к нам, и он знает это. Этот факт он слышал от меня", - сказал он.

Зеленский также добавил, что Украина остается в поисках решений.

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