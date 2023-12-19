Владимир Зеленский ответил на вопрос, планирует ли предоставить «законодательные инструменты Высшему антикоррупционному суду, чтобы он принимал справедливые решения»

«Все соответствующие законы, которые мы должны были проголосовать, были проголосованы. Эта тема исчерпана», - Владимир Зеленский объяснил журналистам, собирается ли он вносить законопроект, возвращающий прокурорам право продлевать срок расследования вместо судей, как того требуют активисты.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», представители отдельных общественных организаций зарегистрировали 14 декабря на сайте Президента Владимира Зеленского петицию, которой, в частности, требуются вернуть, как прежде, прокурорам вместо судей право продлевать сроки расследования.

Также они хотят, чтобы Зеленский внес законопроект об отмене такого основания для закрытия уголовного дела, как истечение сроков следствия после подозрения.

А именно упразднить п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК, по которому уголовное производство закрывается в случае, если после сообщения лицу о подозрении истек срок досудебного расследования, определенный статьей 219 настоящего Кодекса, кроме случая уведомления лица о подозрении в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни и здоровья лица.

То есть, активисты предлагают, чтобы истечение сроков, выделенных правоохранителям, чтобы провести расследование, не было основанием для закрытия дела против человека, а также предлагают расширить полномочия прокуроров, забрав их у судей.

При этом, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 8 декабря Верховная Рада уже приняла в целом в качестве закона законопроект 10060 об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которым отменены «правки Лозового» и введен новый порядок исчисления сроков досудебного расследования.

В частности, новый закон вычеркнул часть 2 ст. 219 УПК, которая предусматривала, что срок досудебного расследования с момента внесения сведений об уголовном преступлении в ЕРДР или вынесении постановления о начале досудебного расследования в порядке ст. 615 УПК, до дня уведомления лицо о подозрении должно составлять не более 12 или 18 месяцев в зависимости от категории преступления.

Во время пресс-конференции Президенту Владимиру Зеленскому одна из журналисток задала вопрос, в котором обвинила главу Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, а также заместителей главы Офиса Президента в том, что «они ничего не сделали, чтобы мотивировать парламентское большинство от власти, чтобы она предоставила законодательные инструменты Высшему антикоррупционному суду, чтобы он принимал справедливые решения, а не закрывал автоматически дела, потому что у нас не работает УПК».

«Знаете, важно быть начитанным человеком, но лучше быть образованным. Много деталей – это не значит разбираться в предмете», - отметил Президент.

«Прежде всего, Сергей Ионушас не является главой профильного комитета. Антикоррупционной политикой занимается Комитет, возглавляемый Анастасией Радиной», - пояснил Зеленский.

Также он добавил, что Офис Президента не занимается антикоррупционными органами.

«Офис Президента не является субъектом законодательных инициатив. Субъектом является Президент Украины. Поэтому, когда Вы говорите, почему Офис Президента не совершил тот или иной закон, я удивлен. В-четвертых, весь список антикоррупционных законов, взвешенный, подтвержденный МВФ, ЕС, Большой семеркой – весь этот список был предоставлен Президенту Украины. И главе нашего правительства. Все соответствующие законы, которые мы должны были проголосовать, были проголосованы. Эта тема исчерпана», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что ждет от военного руководства плана мобилизации и демобилизации, потому что те цифры, которые оно озвучило – мобилизовать 450-500 тысяч человек, должны иметь почву. Также он отметил, что мобилизация в таком формате будет стоить Украине дополнительно 500 млрд грн, он хотел бы понимания от Премьер-министра, министра финансов – а откуда брать деньги.

Автор: Наталя Мамченко

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