Вступление Украины в НАТО частями невозможно – Зеленский

Частичное членство Украины в НАТО является "бредом".

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Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что Украина ни разу не получала приглашения на вступление в НАТО, а вступление частями невозможно.

Он также выразил возмущение тем, что сигналы о возможности частичного участия в Альянсе являются бредом.

"Нас не приглашают в НАТО. И сигналы о частичном участии, честно говоря, бред. Почему? Мы ни разу не получали такого предложения. Ни разу ни от одного из партнеров. И честно говоря, трудно представить, как это может быть", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинское вступление в НАТО "частями" имеет высокий риск и грозит прямым конфликтом между Альянсом и Россией из-за непризнания Киевом утраченных территорий, оккупированных РФ.

"Что будет, если часть Украины будет в НАТО? Думаю, это большие риски для нас. Путин войдет, и начнется война с НАТО. И здесь вопрос, будут ли страны НАТО бороться за часть украинской территории, которая получит какой-то статус в НАТО? Но мы не признаем оккупированные территории российскими", - пояснил президент.

Зеленский также отметил, что никто никогда не приглашал Украину вступать в НАТО.

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