Зеленский рассказал, возможна ли мобилизация женщин и будет ли снижен предельный возраст для призыва

Зеленский согласится подписать закон о снижении предельного возраста до 25 лет, если будут представлены аргументы.

Во время итоговой пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не подпишет закон, в случае его даже принятия Верховной Радой, по мобилизации женщин. Однако что касается мобилизации молодых людей в возрасте до 25 лет, если будут представлены аргументы, что это действительно необходимо, Зеленский сказал, что согласится.

"Женщин - нет, не подпишу. Что касается мобилизации с 25 лет, если я увижу аргументы, что это нужно, то с этим соглашусь", - сказал Зеленский.

Зеленский также заявил, что военное руководство предложило мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек, но они должны представить план.

Кроме того, Владимир Зеленский рассказал о "математике" мобилизации: "Мы должны понимать: один воин - это 6 людей в гражданской жизни, которые платят налоги".

Зеленский ответил, знают ли точно западные партнеры, когда закончится война.

Зеленский также сообщил, планирует ли предоставить "законодательные инструменты Высшему антикоррупционному суду, чтобы он принимал справедливые решения".

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