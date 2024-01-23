Кандидати на посади суддів апеляційних судів, які не є суддями, зобов'язані подавати декларації родинних зв'язків і доброчесності кандидата на посаду судді щорічно до 1 травня

ВККС внесла зміни до періоду подання декларацій родинних зв'язків і доброчесності для кандидатів на посади суддів апеляційних судів.

23 січня Вища кваліфікаційна комісія суддів України внесла зміни до періоду подання декларацій родинних зв'язків і доброчесності для кандидатів на посади суддів апеляційних судів.

Як повідомляє ВККС, змінами передбачено, що особи, які беруть участь у цьому конкурсі та не є суддями, зобов'язані подавати декларації родинних зв'язків і доброчесності кандидата на посаду судді щорічно до 1 травня включно.

Ці зміни обумовлено набранням чинності Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар'єри" від 9 грудня 2023 року № 3511-IX та передбаченим у ньому новим періодом декларування родинних зв'язків і доброчесності.

Нагадаємо, що 14 вересня 2023 року ВККС оголосила конкурс на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

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