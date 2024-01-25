Доступ до системи «Шлях» тимчасово не працює: що відомо

Технічний відділ вже вирішує проблему.

У Державній службі з безпеки на транспорті попередили про тимчасово відсутній доступ до Системи «Шлях» та офіційного сайту Укртрансбезпеки.

«До уваги міжнародних автомобільних перевізників та водіїв. Через технічний збій роботи дата центру тимчасово відсутній доступ до Системи "Шлях" та офіційного сайту Укртрансбезпеки», – йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що технічний відділ вже вирішує проблему і система відновить роботу в найближчий час.

Також Нафтогаз сьогодні повідомив, що хакери атакували один із дата-центрів, який використовують групи компанії.

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