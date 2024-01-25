Правило 15 хвилин при обміні валюти: що варто знати

Українці можуть відмовитися від валютного обміну навіть після його проведення.

Джерело фото: Мінфін

Національний банк України встановив нове положення щодо здійснення операцій із валютними цінностями, згідно з яким можливо відмовитися від валютного обміну упродовж 15 хвилин після його проведення. Цю інформацію повідомляє прес-служба Національного банку України.

Згідно з новими правилами, клієнти мають можливість здійснювати зворотні валютно-обмінні операції протягом перших 15 хвилин після обміну, але ця опція доступна лише за наявності квитанції чи розрахункового документа, що підтверджує проведення валютної операції.

«Ви можете провести зворотну валютно-обмінну операцію упродовж 15 хвилин після обміну. Але лише якщо маєте квитанцію чи розрахунковий документ», - йдеться в роз'ясненні.

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