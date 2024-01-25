Правило 15 минут при обмене валюты: что стоит знать

Украинцы могут отказаться от валютного обмена даже после его проведения.

Источник фото: Минфин

Национальный банк Украины установил новое положение по осуществлению операций с валютными ценностями, согласно которому возможно отказаться от валютного обмена в течение 15 минут после его проведения. Данную информацию сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно новым правилам, клиенты имеют возможность осуществлять обратные валютно-обменные операции в течение первых 15 минут после обмена, но эта опция доступна только при наличии квитанции или расчетного документа, подтверждающего проведение валютной операции.

"Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если есть квитанция или расчетный документ", - говорится в разъяснении.

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