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  1. В Украине

Возврат товаров, приобретенных в кредит: что нужно знать

17:10, 25 января 2024
Госпродпотребслужба отметила, что потребитель имеет право в течение 14 календарных дней со дня заключения договора о потребительском кредите отказаться от договора о потребительском кредите без объяснения причин.
Возврат товаров, приобретенных в кредит: что нужно знать
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Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей напомнила особенности возврата товаров, приобретенных в кредит.

При покупке товаров в кредит потребитель наделен правами и обязанностями, установленными Законом Украины «О защите прав потребителей» с особенностями, определенными Законом Украины «О потребительском кредитовании».

Одной из таких особенностей является норма статьи 15 Закона Украины «О потребительском кредитовании», согласно которой потребитель имеет право в течение 14 календарных дней со дня заключения договора о потребительском кредите отказаться от договора о потребительском кредите без объяснения причин, в том числе в случае получения им денежных средств

О намерении отказаться от договора о потребительском кредите потребитель уведомляет кредитодателя в письменной форме (в бумажном виде или в виде электронного документа, созданного согласно требованиям, определенным Законом Украины «Об электронных документах и электронном документообороте») до истечения 14-дневного срока со дня заключения договор о потребительском кредите.

Таким образом, если потребитель решил обменять/вернуть в порядке статьи 9 Закона Украины «О защите прав потребителей» товар надлежащего качества, приобретенный в кредит, он должен в первую очередь обратиться к кредитодателю с заявлением об отказе от договора о потребительском кредите, а затем к продавцу с заявлением о возврате товара.

У ведомстве напомнили если ваши права, как потребителя нарушены, и предприятие отказывается удовлетворить справедливые требования в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей – обращайтесь в Госпотребпотребсоюз и его территориальные органы. Также потребители могут защитить свои права в судебном порядке в соответствии со статьей 22 Закона Украины «О защите прав потребителей».

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