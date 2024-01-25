«Киевтеплоэнерго» устраняет повреждения возле станции метро «Крещатик»

Повреждения были обнаружены накануне во время диагностики трубопровода.

Источник фото: kte.kmda.gov.ua

Аварийная бригада «Киевводоканала» выполняет ремонтные работы на водопроводной сети диаметром 150 мм, что произошло на локации возле гостиницы «Украина». Об этом сообщили в КГГА.

Согласно информации, для устранения повреждений необходимо разрывание на проезжей части. Все абоненты с водой.

Кроме того, сотрудники коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» проводят ремонтные работы теплосети возле станции метро «Хрещатик». Повреждения были обнаружены накануне во время диагностики трубопровода, пишут в КГГА.

Ремонтные работы специалисты планируют провести без отключения теплоснабжения в жилые дома и завершить в течение суток. Сразу после этого будет восстановлено ФЭМ-покрытие пешеходной зоны.

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