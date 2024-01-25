Google вводит в Chrome интеллектуальные нововведения с использованием ИИ

В Chrome появятся интеллектуальные нововведения для более удобного использования вкладок.

Источник фото: cloud.net.ua

Компания Google улучшила функционал своего веб-браузера Chrome, выпустив новую версию M121, которая включает в себя инновационные возможности на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает Engadget со ссылкой на официальное заявление компании.

Одним из ключевых нововведений является функция Tab Organizer. Этот инструмент автоматически группирует вкладки по схожим темам, таким как онлайн-покупки или новости, делая интерфейс браузера более структурированным и удобным для пользователей.

К другим улучшениям входит функция Help Me Write, которая предлагает пользователям помощь искусственного интеллекта при написании текстов. Просто щелкнув правой кнопкой мыши на текстовом поле и выбрав данную функцию, пользователь может получить подсказки и предложения для создания контента.

Кроме этого, искусственный интеллект Google теперь доступен и в Chrome Theme Store. Пользователи могут выбирать изображения, стиль и цветовую гамму, и на их основе система автоматически создаст уникальную тему для браузера Chrome.

Для активации этих нововведений вам достаточно нажать опцию "Экспериментальный искусственный интеллект" на странице настроек, вызвав нисходящее меню с тремя точками.

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