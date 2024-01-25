Google вводить в Chrome інтелектуальні нововведення з використанням ШІ

В Chrome з’являться інтелектуальні нововведення для більш зручного використання вкладок.

Джерело фото: cloud.net.ua

Компанія Google покращила функціонал свого веб-браузера Chrome, випустивши нову версію M121, яка включає в себе інноваційні можливості на основі штучного інтелекту. Про це повідомляє Engadget з посиланням на офіційну заяву компанії.

Однією з ключових нововведень є функція Tab Organizer. Цей інструмент автоматично групує вкладки за схожими темами, такими як онлайн-покупки чи новини, роблячи інтерфейс браузера більш структурованим і зручним для користувачів.

До інших покращень входить функція Help Me Write, яка пропонує користувачам допомогу штучного інтелекту при написанні текстів. Просто клацнувши правою кнопкою миші на текстовому полі і вибравши дану функцію, користувач може отримати підказки та пропозиції для створення контенту.

Окрім цього, штучний інтелект Google тепер доступний і в Chrome Theme Store. Користувачі можуть вибирати зображення, стиль та колірну гамму, і на їхній основі система автоматично створить унікальну тему для браузера Chrome.

Для активації цих нововведень вам достатньо натискати опцію "Експериментальний штучний інтелект" на сторінці налаштувань, викликавши спадне меню з трьома крапками.

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