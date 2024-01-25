У МОН пояснили, що передбачає об'єднання вишів

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів, що передбачає модернізація мережі вишів і які має переваги.

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За останні 15 років кількість студентів в Україні скоротилася майже вдвічі, тому мережу закладів вищої освіти планують зменшити шляхом об’єднання.

Що передбачає модернізація мережі вишів і які має переваги, розповів міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

«Кількість вступників щороку зменшується і, на жаль, ця тенденція триватиме. Основна причина — депопуляція. Також свою роль відіграє війна. З огляду на це дуже важливо вчасно ухвалювати ефективні рішення», - зазначає очільник МОН.

За словами Лісового, ключова мета — підвищити якість освіти. Створити більше можливостей для самореалізації студентів і педагогів. І також — якомога ефективніше використовувати існуючі обмежені ресурси, і людські, і фінансові.

В результаті об’єднання заклади освіти, що приєднаються до інших вишів, матимуть переваги:

більші можливості для розвитку науково-освітнього потенціалу;

доступ до інвестицій програми Світового банку в навчально-науковому й лабораторному обладнанні для цільових потреб інституту чи факультету;

можливість сконцентрувати ресурси на підготовці конкурентоздатних фахівців для конкретної галузі.

Студенти, що приєднуються, отримають:

більше вибіркових дисциплін;

ширше коло висококваліфікованих викладачів;

більша спільнота та розвинене освітнє середовище – більше можливостей для самореалізації.

«Галузеві ЗВО, що приєднуються до більших закладів, зберігають певний ступінь автономності, трансформуючись в окремі інститути / факультети. Потужні наукові школи отримують додаткові можливості для розвитку, "не розчиняючись" в ЗВО, до якого приєднують», – повідомив Оксен Лісовий.

Він додав, що на навчання студентів реорганізація закладів освіти не вплине. Зміни стосуватимуться лише майбутніх вступників.

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