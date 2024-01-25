У районі залізничного вокзалу Бердянська пролунав вибух

У четвер, 25 січня, в тимчасово окупованому місті Бердянськ Запорізької області стався вибух в районі залізничного вокзалу. Про це повідомила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина.
«У Бердянську гучно! Мешканці повідомляють про одиночний вибух в районі залізничного вокзалу», - повідомила вона.
Подію також підтверджують місцеві Telegram-канали. Наразі залишається невідомою причина та обставини цього інциденту. Влада тимчасово окупованого міста не надала деталей щодо можливих наслідків вибуху.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.