У районі залізничного вокзалу Бердянська пролунав вибух

В тимчасово окупованому Бердянську стався одиночний вибух, окупаційна влада поки мовчить.

Джерело фото: Вікіпедія

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У четвер, 25 січня, в тимчасово окупованому місті Бердянськ Запорізької області стався вибух в районі залізничного вокзалу. Про це повідомила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина.

«У Бердянську гучно! Мешканці повідомляють про одиночний вибух в районі залізничного вокзалу», - повідомила вона.

Подію також підтверджують місцеві Telegram-канали. Наразі залишається невідомою причина та обставини цього інциденту. Влада тимчасово окупованого міста не надала деталей щодо можливих наслідків вибуху.

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