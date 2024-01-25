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  1. В Украине

В районе железнодорожного вокзала Бердянска прогремел взрыв

10:44, 25 января 2024
Во временно оккупированном Бердянске произошел одиночный взрыв, оккупационные власти пока молчат.
В районе железнодорожного вокзала Бердянска прогремел взрыв
Источник фото: Википедия
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В четверг, 25 января, во временно оккупированном городе Бердянск Запорожской области произошел взрыв в районе железнодорожного вокзала. Об этом сообщила начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицына.

"В Бердянске громко! Жители сообщают об одиночном взрыве в районе железнодорожного вокзала", - сообщила она.

Событие также подтверждают местные Telegram-каналы. Пока остается неизвестной причина и обстоятельства этого инцидента. Власти временно оккупированного города не предоставили деталей относительно возможных последствий взрыва.

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