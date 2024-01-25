Хакеры атаковали один из дата-центров, которые использует Нафтогаз

В ГК «Нафтогаз Украины» сообщили, что хакеры осуществили мощную кибератаку на один из дата-центров, который используют компании группы. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.
«Зафиксирована масштабная кибератака на один из дата-центров, который используют наши компании.
В настоящее время вебсайты и колл-центр не работают», - говорится в сообщении.
В «Нафтегазе» добавляют, что о сроках возобновления сервисов сообщат дополнительно.
На официальном сайте «Нафтогаза» сейчас появляется следующее сообщение:
Ранее сообщалось, что Monobank подвергся серии массированных DDoS-атак.
Кроме того, Microsoft заявила о кибератаке хакеров из Midnight Blizzard, которых связывают с рф.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.