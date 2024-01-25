Хакеры атаковали один из дата-центров, которые использует Нафтогаз

В настоящее время вебсайты и колл-центр Нафтогаза не работают.

Фото: zn.ua

В ГК «Нафтогаз Украины» сообщили, что хакеры осуществили мощную кибератаку на один из дата-центров, который используют компании группы. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Зафиксирована масштабная кибератака на один из дата-центров, который используют наши компании.

В настоящее время вебсайты и колл-центр не работают», - говорится в сообщении.

В «Нафтегазе» добавляют, что о сроках возобновления сервисов сообщат дополнительно.

На официальном сайте «Нафтогаза» сейчас появляется следующее сообщение:

Ранее сообщалось, что Monobank подвергся серии массированных DDoS-атак.

Кроме того, Microsoft заявила о кибератаке хакеров из Midnight Blizzard, которых связывают с рф.

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