Хакери атакували один із дата-центрів, які використовує Нафтогаз

Наразі вебсайти та кол-центр Нафтогазу не працюють.

Фото: zn.ua

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У ГК «Нафтогаз України» повідомили, що хакери здійснили потужну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують компанії групи. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують наші компанії.

Наразі вебсайти та кол-центр не працюють», - сказано у повідомленні.

У «Нафтогазі» додають, що про строки відновлення сервісів повідомлять додатково.

На офіційному сайті «Нафтогазу» наразі з’являється наступне повідомлення:

Раніше ми писали, що Monobank зазнав серії масованих DDoS-атак.

Додамо, Microsoft заявила про кібератаку хакерів з Midnight Blizzard, яких повʼязують з рф.

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