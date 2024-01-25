Хакери атакували один із дата-центрів, які використовує Нафтогаз

У ГК «Нафтогаз України» повідомили, що хакери здійснили потужну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують компанії групи. Про це йдеться у пресслужбі відомства.
«Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують наші компанії.
Наразі вебсайти та кол-центр не працюють», - сказано у повідомленні.
У «Нафтогазі» додають, що про строки відновлення сервісів повідомлять додатково.
На офіційному сайті «Нафтогазу» наразі з’являється наступне повідомлення:
Раніше ми писали, що Monobank зазнав серії масованих DDoS-атак.
Додамо, Microsoft заявила про кібератаку хакерів з Midnight Blizzard, яких повʼязують з рф.
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