Monobank зазнав серії масованих DDoS-атак

За словами співвласника банку, DDoS-атаки йдуть просто безперервно.

Джерело фото: fakty.com.ua

Український необанк Monobank, який посідає друге місце серед найпопулярніших фінансових застосунків України., знову повідомив про серію масованих DDoS-атак у неділю вночі, 21 січня.

«Думаю на сьогодні Монобанк одна з найбільш атакованих ІТ-цілей у країні. DDoS-атаки йдуть просто безперервно. Щойно закінчилася атака загальним навантаженням 580 мільйонів запитів на сервіс. Це просто космос», - написав співвласник Monobank Олег Гороховський.

Як ми писали раніше, лише у п’ятницю, 19 січня, банк відбив найпотужнішу DDoS атаку.

Раніше Microsoft заявила про кібератаку хакерів з Midnight Blizzard, яких повʼязують з рф.

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