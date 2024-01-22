У Міноборони заявили, що перевели політику закупівель на стандарти НАТО

В структурі відомства утворений Департамент політики закупівель, що відповідає за формування політики закупівель.

У Міністерстві оборони України розділили формування політики закупівель та її виконання, і таким чином перейшли на стандарти НАТО. Про це заявив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, йдеться на сайті відомства.

Як стало відомо, у структурі відомства утворений Департамент політики закупівель, що відповідає за формування політики закупівель. Безпосередньо закупівлі передані окремим агенціям – "Державному оператору тилу" й "Агенції оборонних закупівель".

Кліменков наголосив, що Міноборони працює над тим, щоб наблизити взаємосумісність із Північноатлантичним альянсом в питаннях організації закупівель, бюджетного процесу, доброчесності та інституціях.

"Співпраця з країнами НАТО – це унікальна можливість залучити передовий військовий досвід та інтегрувати його в нашу власну оборонну систему. Ми прагнемо до вдосконалення стандартів та підвищення кваліфікації наших військовослужбовців, а також до зміцнення оборонної потужності країни", - розповів він.

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