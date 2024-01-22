В Минобороны заявили, что перевели политику закупок на стандарты НАТО

В структуре ведомства создан Департамент политики закупок, отвечающий за формирование политики закупок.

В Министерстве обороны Украины разделили формирование политики закупок и ее выполнения и таким образом перешли на стандарты НАТО. Об этом заявил замминистра обороны Дмитрий Клименков, сообщается на сайте ведомства.

Как стало известно, в структуре ведомства создан Департамент политики закупок, отвечающий за формирование политики закупок. Непосредственно закупки переданы отдельным агентствам – "Государственному оператору тыла" и "Агентству оборонных закупок".

Клименков подчеркнул, что Минобороны работает над тем, чтобы приблизить взаимосовместимость с Североатлантическим альянсом в вопросах организации закупок, бюджетного процесса, добропорядочности.

"Сотрудничество со странами НАТО – это уникальная возможность привлечь передовой военный опыт и интегрировать его в нашу собственную оборонную систему. Мы стремимся к совершенствованию стандартов и повышению квалификации наших военнослужащих, а также укреплению оборонной мощи страны", - рассказал он.

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