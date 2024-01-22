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  1. Общество

22 января в Украине отмечают День Соборности

08:38, 22 января 2024
22 января, в день провозглашения Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, Украина отмечает День Соборности.
22 января в Украине отмечают День Соборности
Источник фото: adm-km.gov.ua
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22 января в Украине отмечают День Соборности. Впервые праздник был установлен в 1999 году как память о «большом политическом и историческом значении объединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики для образования единого (соборного) украинского государства».

В 2011 году его отменили, предлагая украинцам объединить два праздника: День Свободы и День Соборности. Однако, 22 января 2014 праздник Соборности вернулся к украинцам.

Этот праздник имеет важное политическое и историческое значение, демонстрирует желание украинцев к объединению с целью создания и развития суверенного государства.

21 января 1990 для увековечения соборности украинцы образовали «живую цепь» между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском. Это был символ духовного объединения жителей нашей страны. Участие в нем приняли от полумиллиона до трех миллионов украинцев по разным оценкам.

 В конце 2000-х эту традицию возобновили. С 2008 по 2011 год украинцы образовывали «живые цепи» на мосту Патона в столице как символ объединения правого и левого берега Днепра.

В настоящее время в честь Дня Соборности и Акта воссоединения во многих городах Украины названы улицы. К примеру, проспект Соборности в Киеве.

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