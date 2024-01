В США республиканец Рон ДеСантис остановил предвыборную кампанию и поддержал Трампа

Рон ДеСантис заявил о прекращении борьбы за выдвижение в президенты США от Республиканской партии и поддержал кандидатуру бывшего президента Дональда Трампа, баллотирующегося на второй срок.

Свое решение губернатор Флориды объявил 21 января в видео, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter).

Объявление прозвучало в тот момент, когда бывшая губернатор Южной Каролины Никки Гейли выступила со своими заключительными аргументами в Нью-Гэмпшире, где праймериз, партийные выборы, должны пройти 22 января.

Гейли остается единственной кандидаткой, которая может составить конкуренцию Трампу в выдвижении на пост президента от республиканцев.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп призвал Верховный суд разрешить ему участвовать в выборах США.

Также мы писали, что начало праймериз 2024 года в Соединенных Штатах ознаменовалось опережением Дональда Трампа над своими конкурентами в ряде ключевых показателей популярности среди республиканцев.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”



- Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm