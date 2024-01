У США республіканець Рон ДеСантіс зупинив передвиборчу кампанію і підтримав Трампа

Рон ДеСантіс заявив про припинення боротьби за висування в президенти США від Республіканської партії і підтримав кандидатуру колишнього президента Дональда Трампа, який балотується на другий термін.

Своє рішення губернатор Флориди оголосив 21 січня у відео, опублікованому в соцмережі X (колишній Twitter).

Оголошення пролунало в той момент, коли колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі виступила зі своїми заключними аргументами в Нью-Гемпширі, де праймеріз, партійні вибори, мають пройти 22 січня.

Гейлі залишається єдиною кандидаткою, яка може скласти конкуренцію Трампу у висуванні на посаду президента від республіканців.

Раніше ми писали, що Дональд Трамп закликав Верховний суд дозволити йому брати участь у виборах США.

Також ми писали, що початок праймеріз 2024 року в Сполучених Штатах відзначився випередженням Дональда Трампа над своїми конкурентами в ряді ключових показників популярності серед республіканців.

