Як онлайн підтвердити Пенсійному фонду, що не отримуєте пенсію з РФ

Українці можуть подати заяву на пенсію онлайн — потрібно підтвердити, що не отримують виплати від РФ.

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Через війну багато українців були змушені покинути свої домівки — частина стала на облік як внутрішньо переміщені особи, інші виїхали за кордон. Особливо актуальним залишається питання оформлення української пенсії для тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях або виїхав звідти.

Як нагадали в Міністерстві соціальної політики, відповідно до чинного законодавства, для отримання української пенсії громадянам потрібно повідомити Пенсійний фонд про те, що вони не отримують пенсійні виплати від Російської Федерації.

Це можна зробити дистанційно — без візиту до установ — через портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для авторизації підійде:

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», голова соціального комітету Верховної Ради Галина Третьякова запропонувала Генпрокурору Руслану Кравченку переворот у системі оплати праці прокурорів – і щоб вони виходили на пенсію у 60-65 років.

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