Ощадбанк заперечив інформацію про передачу Gulliver в управління держбанків

Ощадбанк вказав, що жодних документів про передачу управління Gulliver досі не підписано.

Джерело фото: gullivercenter.com

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Ощадбанк офіційно заявив, що інформація, поширена ТОВ «Три О» про нібито передачу торговельно-офісного комплексу Gulliver в управління державним банкам, не відповідає дійсності. Станом 1 серпня жодного акта приймання-передачі елементів інфраструктури не підписано.

Відтак, Ощадбанк як представник консорціуму (Ощадбанк – 80%, Укрексімбанк – 20%) закликав колишніх власників та менеджмент Gulliver сприяти передачі справ.

«Банк сподівається на конструктивну позицію з боку всіх задіяних сторін, яка сприятиме уникненню зупинок у роботі об’єкта. Просимо орендарів та відвідувачів поставитись з розумінням у випадку виникнення певних незручностей. Ми зробимо все від нас залежне, аби перехідний період був якомога швидким і найменш дискомфортним для всіх», - вказали там.

Зауважимо, що 26 липня консорціум двох держбанків набув право власності на ТОК Gulliver — він був предметом застави за кредитом, умови якого ТОВ «Три О» не виконало. Наразі триває процедура переходу комплексу під управління команди державних банків.

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