Neuralink Маска запускає перші клінічні випробування мозкових імплантів у Європі

У Британії розпочали клінічні тести на пацієнтах із паралічем.

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Компанія Neuralink, заснована Ілоном Маском, оголосила про запуск першого клінічного дослідження в Європі, яке проводитиметься у Великій Британії для тестування мозкових імплантатів. Про це повідомлено 1 серпня 2025 року.

Дослідження реалізується у співпраці з University College London Hospitals NHS Foundation Trust та Newcastle upon Tyne Hospitals. У випробуванні візьмуть участь сім британських пацієнтів із важким паралічем, спричиненим травмами спинного мозку або неврологічними захворюваннями, зокрема аміотрофічним латеральним склерозом.

Мета дослідження полягає в імплантації чипа N1 під череп учасників, що дозволить їм керувати смартфонами та планшетами силою думки без фізичного контакту з екраном. Пристрій оснащений 128 надтонкими нитками, кожна з яких тонша за людський волос, що забезпечують підключення близько 1000 електродів до мозку.

Neuralink уже має досвід успішних випробувань у США, де чипи N1 імплантували п’ятьом пацієнтам. Один із них, Алекс, до травми спинного мозку працював автомеханіком, ремонтуючи різні транспортні засоби та велику техніку. Завдяки нейрочипу він отримав можливість грати в комп’ютерні ігри, що стало значним кроком до відновлення його активності.

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