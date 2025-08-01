Практика судів
  1. В Україні

В Івано-Франківську розшукали чоловіка, який під час хвилини мовчання показав нацистський жест

18:30, 1 серпня 2025
На 53-річного прикарпатця склали адміністративний протокол через нацистський жест під час хвилини мовчання.
В Івано-Франківську розшукали чоловіка, який під час хвилини мовчання показав нацистський жест
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція Івано-Франківської області встановила особу чоловіка, який під час загальноукраїнської хвилини мовчання в Івано-Франківську демонстрував жест, схожий на нацистське вітання. Про це повідомила пресслужба поліції.

Під час моніторингу соціальних мереж працівники Івано-Франківського районного управління поліції виявили відеозапис, на якому невідома особа, ймовірно, показувала нацистський жест під час хвилини мовчання. Завдяки оперативним заходам дільничні офіцери поліції виявили правопорушника на вулиці Січових Стрільців у місті Івано-Франківську. Ним виявився 53-річний житель Богородчанської громади.

Чоловік визнав свою провину. Правоохоронці провели з ним роз’яснювальну бесіду, наголосивши на неприпустимості такої поведінки, та склали адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Івано-Франківськ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВККС 15 серпня визначить переможців конкурсу на посади суддів апеляційних адміністративних судів

Станом на 1 серпня визнані такими, що відповідають посаді судді апеляційного адміністративного суду 43 претендента.

Юлія Свириденко доручила міністру фінансів підготуватися до формування конкурсної комісії для відбору керівника Митної служби з «міжнародниками»

Кабмін готується почати відбір керівника Митної служби з вирішальним голосом міжнародних експертів.

Конституційний Суд України затвердив Правила професійної етики судді КСУ

Суддя КСУ під час висловлення окремої думки має утримуватися від висловлювань, які можуть завдати шкоди авторитету КСУ, а також утримується від публічних висловлювань, зокрема у медіа та соціальних мережах, іншої поведінки, яка може підривати довіру до КСУ.

Законопроекти про поліграф для суддів досі знаходяться на розгляді у парламенті

У Верховній Раді досі знаходяться законопроекти про поліграф для суддів, незважаючи на негативний висновок Венеційської комісії.

Домовилися діяти відкрито, щоб рухатися вперед – кандидат на директора БЕБ Олександр Цивінський про розмову з Юлією Свириденко

Олександр Цивінський повідомив про результати розмови з прем’єр-міністром Юлією Свириденко стосовно питання призначення директора БЕБ.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Галась
    Ірина Галась
    заступник голови Деснянського районного суду міста Києва
  • Оксана Тарасишина
    Оксана Тарасишина
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Яків Савицький
    Яків Савицький
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Васильченко
    Ірина Васильченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Бадюков
    Юрій Бадюков
    суддя Харківського окружного адміністративного суду