В Івано-Франківську розшукали чоловіка, який під час хвилини мовчання показав нацистський жест

На 53-річного прикарпатця склали адміністративний протокол через нацистський жест під час хвилини мовчання.

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Поліція Івано-Франківської області встановила особу чоловіка, який під час загальноукраїнської хвилини мовчання в Івано-Франківську демонстрував жест, схожий на нацистське вітання. Про це повідомила пресслужба поліції.

Під час моніторингу соціальних мереж працівники Івано-Франківського районного управління поліції виявили відеозапис, на якому невідома особа, ймовірно, показувала нацистський жест під час хвилини мовчання. Завдяки оперативним заходам дільничні офіцери поліції виявили правопорушника на вулиці Січових Стрільців у місті Івано-Франківську. Ним виявився 53-річний житель Богородчанської громади.

Чоловік визнав свою провину. Правоохоронці провели з ним роз’яснювальну бесіду, наголосивши на неприпустимості такої поведінки, та склали адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

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