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Третьякова запропонувала Генпрокурору Кравченку переворот у системі оплати праці прокурорів – і щоб вони виходили на пенсію у 60-65 років

07:50, 24 липня 2025
Галина Третьякова заявила, що настав час докорінно змінити систему оплати праці прокурорів «на ринкових принципах».
Третьякова запропонувала Генпрокурору Кравченку переворот у системі оплати праці прокурорів – і щоб вони виходили на пенсію у 60-65 років
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Голова соціального комітету парламенту Галина Третьякова під час засідання ТСК Верховної Ради запропонувала присутньому там Генпрокурору Руслану Кравченку зробити переворот у системі оплати праці та пенсій прокурорів.

Цю пропозицію вона зробила у відповідь на виступ Кравченка, який зазначив, що прокурори місцевих прокуратур мають у себе по 5-10 тисяч проваджень, а отримують близько 35 тисяч грн, а також – що обрахунок окладів прокурорів, виходячи з прожиткового мінімуму в 1600 грн є несправедливим.

Третьякова у відповідь на цей виступ заявила, що «любить прокурорів», але не любить військових, які зараз не в окопах, військових пенсіонерів. Як раніше писала «Судово-юридична газета», Галина Третьякова анонсувала законопроекти, які, за її словами, можуть торкнутися «пенсійних привілеїв» військових, які не брали участі в бойових діях. «Є несправедливість – військові, які не задіювались у бойові дії, теж мають привілеї, на відміну від військових, які є УБД. Це тема наступних законів», зазначила вона. Слід зауважити, що цю тему вона підняла в контексті розгляду законопроекту 12278  про скасування спецпенсій для прокурорів, який комітет рекомендував до прийняття.

Отже, як пояснила Третьякова під час засідання ТСК, вона написала новий закон про оплату праці.

«Оплата праці складається з двох великих складових. Грошове утримання, яке теж ділиться на дві частини – посадовий оклад і бенефіти від держави або, як їх називають в інших країнах employee benefits – які людина отримує, незалежно від якості роботи. І депутати, і наш комітет чудово розуміють, що ці бенефіти, куди входять і пенсії, необхідні державі для закріплення людей в цій галузі», зауважила вона.

За її словами, «держава за весь час нашої незалежності невпинно, але несистемно підіймала утримання прокурорів».

«Справа зараз не у прожитковому мінімумі, а у коефіцієнтах, які встановлені у купі законів. Чому 75 – у НАБУ? Чому десь 30? Ці коефіцієнти встановлювалися несистемно. Ми зараз намагаємося зробити грейди на всю країну, це у тому числі завдання Президента», додала голова комітету.

Галина Третьякова запропонувала Руслану Кравченко спільно системно пропрацювати дане питання.

«Давайте зробимо прокуратуру галуззю, де буде нормальна система оплати праці, де будуть принципи ринкові, що сюди на цю зарплату люди підуть, вони братимуть відповідальність, не будуть боятися за своє майбутнє.

Водночас зробимо так, щоб пенсійний вік у прокурорів не був 45. А, як у всіх громадян пенсійний вік – 60-65, в залежності від загального стажу.

Те, що коефіцієнт сьогодні, який є привілейований для прокурорів – 60%, у всіх громадян це 30, не сягає навіть 40. Це так званий коефіцієнт заміщення. Він закріплений для прокуратури.

Ми готові робити 70, 80, доробити кореляцію для суддів. Але робити це системно. І зробити так, щоб оці привілеї держави скасовувалися у разі, коли КДКП виявляє порушення. І людина розуміла, що ці привілеї є для доброчесних прокурорів, які працюють довго, а якщо вони щось порушили – все що держава робить для них, має скасуватися.

А не так, що в 45 років пішли на пенсію, отримали забезпечення, і пенсію, і привілеї якісь. Система оплати праці, грошового утримання і цих бенефітів має робити так, щоб людина працювала чесно.

Звісно, 5% людей негативно ставляться до корупції завжди. А 5-10% завжди будуть корумповані. Але 80% людей, які працюють, в залежності від того, як ми вибудовуємо мотивацію оплатою і цими бенефітами від держави. Давайте це зробимо», зазначила Галина Третьякова.

Руслан Кравченко відповів, що готовий до роботи над відповідними законодавчими ініціативами, втім, він у будь-якому разі буде відстоювати права прокурорів.

Автор: Наталя Мамченко

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прокуратура Верховна Рада України прокурор Руслан Кравченко

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