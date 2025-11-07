Єврокомісія заборонила видавати багаторазові шенгенські візи громадянам РФ

Мультивізи відтепер видаватимуть лише у виняткових випадках.

Європейська комісія ухвалила рішення про припинення видачі багаторазових шенгенських віз громадянам РФ. Заборона стосується не лише держав-членів ЄС, а й інших країн, що входять до Шенгенської зони, зокрема Швейцарії та Норвегії.

Відповідно до прийнятого виконавчого рішення, багаторазові візи громадянам Росії, які подають документи на території РФ, надалі видаватимуться лише у виняткових ситуаціях.

"Використання РФ міграційної зброї, акти саботажу на території ЄС та в міжнародних водах Балтійського моря, а також зловживання візами для поширення пропаганди означають, що російські заявники на отримання візи повинні ретельно перевірятися", - йдеться у постанові Єврокомісії.

Мета нововведення полягає в тому, щоб знизити загрози державній політиці та внутрішній безпеці ЄС, допускаючи при цьому винятки для обмежених та обґрунтованих випадків, таких як незалежні журналісти та правозахисники.

Рішення пояснюється російським вторгненням в Україну, кіберзагрозами та промисловим шпигунством з боку Росії, потенційним зловживанням візами в пропагандистських цілях, та «використанням Росією міграції як зброї».

