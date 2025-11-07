Еврокомиссия запретила выдавать многократные шенгенские визы гражданам РФ

Мультивизы будут выдаваться только в исключительных случаях.

Европейская комиссия приняла решение о прекращении выдачи многократных шенгенских виз гражданам РФ. Запрет касается не только государств-членов ЕС, но и других стран, входящих в Шенгенскую зону, в частности, Швейцарии и Норвегии.

Согласно принятому исполнительному решению, многократные визы гражданам России, подающим документы на территории РФ, в дальнейшем будут выдаваться только в исключительных ситуациях.

"Использование РФ миграционного оружия, акты саботажа на территории ЕС и международных водах Балтийского моря, а также злоупотребление визами для распространения пропаганды означают, что российские заявители на получение визы должны тщательно проверяться", - говорится в постановлении Еврокомиссии.

Цель нововведения состоит в том, чтобы снизить угрозы государственной политике и внутренней безопасности ЕС, допуская при этом исключения для ограниченных и обоснованных случаев, таких как независимые журналисты и правозащитники.

Решение объясняется российским вторжением в Украину, киберугрозами и промышленным шпионажем со стороны России, потенциальным злоупотреблением визами в пропагандистских целях и «использованием Россией миграции как оружия».

