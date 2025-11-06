Практика судів
Камʼянське опинилося під масованим ударом — постраждав будинок, є поранені, фото

08:34, 6 листопада 2025
Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки.
Камʼянське опинилося під масованим ударом — постраждав будинок, є поранені, фото
Вночі 6 листопада Кам'янське на Дніпропетровщині атакували ворожі шахеди. Про це повідомив начальник ОВА Владислав Гайваненко.

Внаслідок атаки постраждали 8 людей. У місті виникло кілька пожеж. У одному з під’їздів чотириповерхового будинку частково обвалилися покрівля та міжповерхові перекриття.

Пошкоджено автомобілі, інфраструктуру та транспортне підприємство.

Окрім цього, ворог завдав ударів безпілотниками по Петропавлівській громаді Синельниківського району — там спалахнула будівля комунального підприємства. На Нікопольщині російські війська продовжували атакувати FPV-дронами та артилерією. Обстріли припали безпосередньо на Нікополь і Покровську громаду. Є пошкодження п’ятиповерхового будинку, приватної оселі та лінії електропередач.

Фото: ДСНС

