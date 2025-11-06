Каменское оказалось под массированным ударом — пострадал дом, есть раненые, фото

Частично разрушены крыша и перекрытия в одном из четырехэтажных подъездов.

Ночью 6 ноября Каменское на Днепропетровщине атаковали вражеские шахеды. Об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко.

В результате атаки пострадали 8 человек. В городе возникло несколько пожаров. В одном из подъездов четырехэтажного дома частично обрушились кровля и межэтажные перекрытия.

Повреждены автомобили, инфраструктура и транспортное предприятие.

Кроме этого, враг нанес удары беспилотниками по Петропавловской общине Синельниковского района — там вспыхнуло здание коммунального предприятия. В Никопольщине российские войска продолжали атаковать FPV-дронами и артиллерией. Обстрелы произошли непосредственно на Никополь и Покровскую общину. Есть повреждения пятиэтажного дома, частного дома и линии электропередач.

Фото: ГСЧС

