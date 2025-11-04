Україна відрядить прокурорів до Офісу Міжнародного кримінального суду — фото

Офіс Генпрокурора та Міжнародний кримінальний суд посилюють співпрацю.

В Офісі Генерального прокурора відбулася робоча зустріч першого заступника Генпрокурора Олексія Хоменка з делегацією Міжнародного кримінального суду (МКС) під керівництвом секретаря МКС Освальдо Завали Ґілера.

Під час зустрічі сторони обговорили подальші кроки у співпраці між Офісом Генпрокурора України та МКС.

Представники української сторони подякували команді МКС за послідовну підтримку України та значний внесок у розвиток міжнародного правосуддя. Особливу увагу було приділено співпраці між Фондом для потерпілих (Trust Fund for Victims) та Координаційним центром з питань підтримки потерпілих і свідків, що дозволить підвищити рівень допомоги людям, які постраждали від збройної агресії Росії.

Олексій Хоменко підтвердив готовність Офісу Генпрокурора відрядити українських прокурорів до Офісу Прокурора МКС у Києві після підписання відповідного Меморандуму.

