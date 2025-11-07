У Києві 17-річний школяр вистрибнув із вікна у навчальному закладі

Поліція з’ясовує обставини інциденту.

У Дніпровському районі столиці стався інцидент у навчальному закладі — 17-річний учень впав із вікна третього поверху.

Як повідомили у поліції, хлопця з переломами обох ніг і численними травмами госпіталізували до лікарні. Попередньо відомо, що хлопець вистрибнув з вікна.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту та спілкуються з адміністрацією школи.

