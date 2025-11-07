Практика судів
  1. В Україні

У Києві 17-річний школяр вистрибнув із вікна у навчальному закладі

14:03, 7 листопада 2025
Поліція з’ясовує обставини інциденту.
У Києві 17-річний школяр вистрибнув із вікна у навчальному закладі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дніпровському районі столиці стався інцидент у навчальному закладі — 17-річний учень впав із вікна третього поверху.

Як повідомили у поліції, хлопця з переломами обох ніг і численними травмами госпіталізували до лікарні. Попередньо відомо, що хлопець вистрибнув з вікна.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту та спілкуються з адміністрацією школи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КСУ на світовій арені: підсумки VI Конгресу Всесвітньої конференції конституційного правосуддя

Судді КСУ про участь у VI Конгресі ВККП: ключові меседжі щодо прав людини майбутніх поколінь, екології та захисту культурної спадщини

КГС ВС пояснив, коли спір про частки в статутному капіталі може розглядати третейський суд

КГС ВС зазначив, що цей спір не пов’язаний зі створенням, діяльністю чи управлінням товариствами, а стосується невиконання договірних зобов’язань щодо оплати часток.

В Україні посилять відповідальність за організацію незаконної міграції

Посилення покарання за організацію чи сприяння незаконному перетину кордону: КК України доповнять новою статтею.

Баланс права на свободу слова та захисту ділової репутації: позиція Львівського апеляційного суду

Львівський апеляційний суд визнав образливі висловлювання у соціальній мережі оціночними судженнями та підкреслив, що для захисту ділової репутації потрібні докази її наявності.

Верховна Рада створить Тимчасову слідчу комісію для перевірки якості лікування військовослужбовців

Депутати планують перевірити факти можливого завищення вартості лікарських засобів і випадки постачання препаратів неналежної якості.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва