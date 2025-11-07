В Киеве 17-летний школьник выпрыгнул из окна учебного заведения

В Днепровском районе столицы произошел инцидент в учебном заведении — 17-летний ученик выпал из окна третьего этажа.
Как сообщили в полиции, парня с переломами обеих ног и многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Предварительно известно, что юноша выпрыгнул из окна.
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. Правоохранители устанавливают все детали инцидента и общаются с администрацией школы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.