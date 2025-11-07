В Киеве 17-летний школьник выпрыгнул из окна учебного заведения

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

В Днепровском районе столицы произошел инцидент в учебном заведении — 17-летний ученик выпал из окна третьего этажа.

Как сообщили в полиции, парня с переломами обеих ног и многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Предварительно известно, что юноша выпрыгнул из окна.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. Правоохранители устанавливают все детали инцидента и общаются с администрацией школы.

