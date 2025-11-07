На Одещині судитимуть командира частини, бійці якого ремонтували квартиру тещі

Полковник з Одеської області, як вказує ДБР, же заявляє, що бійці ремонтували його житло добровільно під час повітряних тривог.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило досудове розслідування щодо командира однієї з військових частин Одеської області. Полковнику інкримінують зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Обвинувальний акт уже скеровано до суду, повідомили у ДБР.

За даними слідства, на початку 2025 року командир направив чотирьох бійців ремонтувати квартиру в місті Подільськ, яка була оформлена на його тещу. Як зазначають у ДБР, протягом січня – березня військові замість виконання бойових завдань займалися ремонтом помешкання — клали плитку, шпаклювали стіни, встановлювали сантехніку.

«Попри відсутність на службі, солдати отримували бойові виплати. Тільки матеріальні збитки державі становлять майже мільйон гривень, не враховуючи безпекової складової», — кажуть у Бюро.

У квітні співробітники ДБР затримали командира безпосередньо у квартирі під час перевірки виконаних робіт.

«Натомість визнавати провину та відшкодовувати збитки державі командир відмовлявся. Нібито бійці ремонтували його житло добровільно під час повітряних тривог. Для забезпечення відшкодування завданих державі збитків буде заявлено цивільний позов», — зазначають у ДБР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.