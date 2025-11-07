В Одесской области будут судить командира части, бойцы которого ремонтировали квартиру тещи

Полковник из Одесской области, как указывает ГБР, же заявляет, что бойцы ремонтировали его жилье добровольно во время воздушных тревог.

Государственное бюро расследований сообщило, что завершило досудебное расследование в отношении командира одной из воинских частей Одесской области. Полковнику инкриминируют злоупотребление служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Обвинительный акт уже направлен в суд, сообщили в ГБР.

По данным следствия, в начале 2025 года командир направил четырех бойцов ремонтировать квартиру в городе Подольск, которая была оформлена на его тещу. Как отмечают в ГБР, в течение января – марта военные вместо выполнения боевых задач занимались ремонтом жилья — укладывали плитку, шпаклевали стены, устанавливали сантехнику.

«Несмотря на отсутствие на службе, солдаты получали боевые выплаты. Только материальный ущерб государству составляет почти миллион гривен, не считая вопросов безопасности», — говорят в Бюро.

В апреле сотрудники ГБР задержали командира прямо в квартире во время проверки выполненных работ.

«При этом признавать вину и возмещать убытки государству командир отказался. Якобы бойцы ремонтировали его жилье добровольно во время воздушных тревог. Для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба будет заявлен гражданский иск», — отмечают в ГБР.

