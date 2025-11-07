Верховний Суд вказав, коли допустимий огляд мобільного телефону без дозволу слідчого судді

Суд висловився щодо допустимості огляду мобільного телефону без дозволу слідчого судді.

Зняття інформації з електронних інформаційних систем або їх частин можливе без дозволу слідчого судді, якщо доступ до них не обмежується їх власником, володільцем чи утримувачем або не пов’язаний із подоланням системи логічного захисту.

У справі № 601/1913/18 Верховний Суд зробив важливе рішення щодо допустимості огляду мобільного телефону без дозволу слідчого судді.

Деталі справи

Суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368.

У касаційній скарзі сторона захисту вказувала про недопустимість огляду мобільного телефона засудженого.

Позиція Верховного Суду

Виключено з обвинувачення, визнаного судом доведеним, кваліфікуючу ознаку «вимагання неправомірної вигоди» та пом’якшено засудженому основне покарання.

Колегії суддів Першої судової палати ККС ВС зазначила, що апеляційний суд слушно визнав необґрунтованими доводи сторони захисту про недопустимість як доказу даних протоколу огляду мобільного телефона, вилученого в засудженого в ході огляду місця події, вказавши, що зняття інформації з електронних інформаційних систем або їх частин можливе без дозволу слідчого судді, якщо доступ до них не обмежується їх власником, володільцем або утримувачем, або не пов’язаний із подоланням системи логічного захисту.

У цьому провадженні інформацію, яка містилася в мобільному телефоні засудженого, досліджено шляхом вмикання телефона та огляду текстових повідомлень у ньому, доступ до яких не був пов’язаний із наданням володільцем відповідного серверу (оператором мобільного зв’язку) доступу до електронних інформаційних систем. Орган досудового розслідування провів огляд предмета – телефона та оформив його відповідним протоколом, який складено з дотриманням вимог кримінального процесуального закону.

Як вказали у Верховному Суді, зняття інформації з електронних інформаційних систем або їх частин можливе без дозволу слідчого судді, якщо доступ до них не обмежується їх власником, володільцем чи утримувачем або не пов’язаний із подоланням системи логічного захисту.

Постанова колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 11.09.2025 у справі № 601/1913/18 (провадження № 51-58км25).

