Верховный Суд указал, когда допустим осмотр мобильного телефона без разрешения следственного судьи

Суд высказался о допустимости осмотра мобильного телефона без разрешения следственного судьи.

Снятие информации с электронных информационных систем или их частей возможно без разрешения следственного судьи, если доступ к ним не ограничен их владельцем, держателем или владельцем, либо не связано с преодолением системы логической защиты.

В деле № 601/1913/18 Верховный Суд вынес важное решение относительно допустимости осмотра мобильного телефона без разрешения следственного судьи.

Детали дела

Суды первой и апелляционной инстанции признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368.

В кассационной жалобе сторона защиты указывала на недопустимость осмотра мобильного телефона осужденного.

Позиция Верховного Суда

Из обвинения, признанного судом доказанным, исключена квалифицирующая характеристика «вымогательство неправомерной выгоды», а основное наказание осужденному было смягчено.

Коллегия судей Первой судебной палаты ККС ВС отметила, что апелляционный суд обоснованно признал неоснованными доводы стороны защиты о недопустимости данных протокола осмотра мобильного телефона, изъятого у осужденного при осмотре места происшествия, указав, что снятие информации с электронных информационных систем или их частей возможно без разрешения следственного судьи, если доступ к ним не ограничен их владельцем, держателем или владельцем, или не связано с преодолением системы логической защиты.

В данном производстве информация, содержащаяся в мобильном телефоне осужденного, была исследована путем включения телефона и осмотра текстовых сообщений в нем, доступ к которым не был связан с предоставлением владельцем соответствующего сервера (оператором мобильной связи) доступа к электронным информационным системам. Органы досудебного расследования провели осмотр предмета — телефона и оформили его соответствующим протоколом, который был составлен с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства.

Как указали в Верховном Суде, снятие информации с электронных информационных систем или их частей возможно без разрешения следственного судьи, если доступ к ним не ограничен их владельцем, держателем или владельцем, или не связано с преодолением системы логической защиты.

Постановление коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС от 11.09.2025 по делу № 601/1913/18 (производство № 51-58км25).

