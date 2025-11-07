У Києві викрили чоловіків, які обіцяли створити «лазерну зброю проти дронів» за 3,2 млн грн

Як вказали в Офісі Генпрокурора, підозрювані переконали американського добровольця із лав ЗСУ, що здатні створити «лазерний пристрій», який може «осліплювати» або навіть збивати ворожі дрони та ракети.

Прокурори Оболонської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру двом чоловікам, яких звинувачують у шахрайстві, вчиненому групою осіб під час воєнного стану (ч. 5 ст. 190 КК України). Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, у липні 2023 року 74-річний киянин та його 59-річний спільник представилися керівниками компанії, що нібито займається розробкою озброєння. Як вказали в Офісі Генпрокурора, вони переконали американського добровольця із лав ЗСУ, що здатні створити «лазерний пристрій», який може «осліплювати» або навіть збивати ворожі дрони та ракети.

Для переконливості, кажуть у ОГП, вони інсценували демонстрацію — показали пристрій, який, за їх словами, пропалив крило «Шахеда» з кількох метрів. Після цього військовий передав їм частинами понад 3,2 млн грн (приблизно 85 тис. доларів США).

Згодом, як з’ясувалося, підозрювані не мали ні технологій, ні реального наміру створювати зброю. Обіцяну «розробку» потерпілий так і не отримав.

Потерпілий — громадянин США українського походження, волонтер і засновник школи підготовки військовослужбовців, який з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно служить у ЗСУ. Частину коштів — 20 тис. доларів — йому вже відшкодовано, триває робота над поверненням решти.

