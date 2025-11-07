В Киеве разоблачили мужчин, которые обещали создать «лазерное оружие против дронов» за 3,2 млн грн

Как указали в Офисе Генпрокурора, подозреваемые убедили американского добровольца из рядов ВСУ, что способны создать «лазерное устройство», которое может «ослеплять» или даже сбивать вражеские дроны и ракеты.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуроры Оболонской окружной прокуратуры Киева сообщили о подозрении двум мужчинам, которых обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц во время военного положения (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, в июле 2023 года 74-летний киевлянин и его 59-летний сообщник представились руководителями компании, якобы занимающейся разработкой вооружения. Как указали в Офисе Генпрокурора, они убедили американского добровольца из рядов ВСУ, что способны создать «лазерное устройство», которое может «ослеплять» или даже сбивать вражеские дроны и ракеты.

Для убедительности, по данным ОГП, мужчины инсценировали демонстрацию — показали устройство, которое, по их словам, прожгло крыло «Шахеда» с нескольких метров. После этого военнослужащий передал им частями более 3,2 млн грн (примерно 85 тыс. долларов США).

Позже, как выяснилось, подозреваемые не имели ни технологий, ни реального намерения создавать оружие. Обещанную «разработку» потерпевший так и не получил.

Потерпевший — гражданин США украинского происхождения, волонтер и основатель школы подготовки военнослужащих, который с первых дней полномасштабного вторжения добровольно служит в ВСУ. Часть средств — 20 тыс. долларов — ему уже возмещена, продолжается работа по возврату оставшейся суммы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.