Україна веде переговори зі США щодо закупівлі ракет Tomahawk — посол Стефанішина

11:36, 7 листопада 2025
США та Україна обговорюють передачу Tomahawk і іншої далекобійної зброї.
Посол України в США Ольга Стефанішина повідомила, що Київ продовжує перемовини з Вашингтоном щодо придбання ракет Tomahawk та іншої далекобійної зброї. Про це пише Bloomberg TV.

«Обговорення все ще триває, але у нас є багато делегацій, які працюють над збільшенням доступних фінансових ресурсів для придбання більшої кількості військових можливостей у США», — зазначила Стефанішина. За її словами, переговори стосуються не лише ракет Tomahawk, а й інших типів ракет малої та великої дальності. «Можу лише сказати, що це (переговори просуваються - ред.) досить позитивно», — додала вона.

Україна прагне отримати далекобійні ракети, які дозволять уражати цілі вглибині Росії. Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Tomahawk будуть ефективними лише за умови їх запуску США, але країна цього не робитиме.

Коментуючи нещодавні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру, Стефанішина назвала цей період «дуже важким» для України. «Ми активно працюємо, щоб забезпечити країну додатковими засобами протиповітряної оборони», — підкреслила вона.

Посол також зазначила, що будь-яка відмова від тиску на Росію фактично «дає їй зелене світло для розширення своїх можливостей».

США зброя Україна ППО

