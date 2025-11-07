Украина ведет переговоры с США о закупке ракет Tomahawk — посол Стефанишина

США и Украина обсуждают передачу Tomahawk и другого дальнобойного оружия.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что Киев продолжает переговоры с Вашингтоном о приобретении ракет Tomahawk и другого дальнобойного оружия. Об этом пишет Bloomberg TV.

«Обсуждение все еще продолжается, но у нас есть много делегаций, которые работают над увеличением доступных финансовых ресурсов для приобретения большего количества военных возможностей в США», — отметила Стефанишина. По ее словам, переговоры касаются не только ракет Tomahawk, но и других типов ракет малой и большой дальности. «Могу только сказать, что это (переговоры продвигаются — ред.) достаточно позитивно», — добавила она.

Украина стремится получить дальнобойные ракеты, которые позволят поражать цели в глубине России. В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Tomahawk будут эффективны только при условии их запуска США, но страна этого делать не будет.

Комментируя недавние российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, Стефанишина назвала этот период «очень тяжелым» для Украины. «Мы активно работаем, чтобы обеспечить страну дополнительными средствами противовоздушной обороны», — подчеркнула она.

Посол также отметила, что любой отказ от давления на Россию фактически «дает ей зеленый свет для расширения своих возможностей».

