Украина ведет переговоры с США о закупке ракет Tomahawk — посол Стефанишина

11:36, 7 ноября 2025
США и Украина обсуждают передачу Tomahawk и другого дальнобойного оружия.
Украина ведет переговоры с США о закупке ракет Tomahawk — посол Стефанишина
Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что Киев продолжает переговоры с Вашингтоном о приобретении ракет Tomahawk и другого дальнобойного оружия. Об этом пишет Bloomberg TV.

«Обсуждение все еще продолжается, но у нас есть много делегаций, которые работают над увеличением доступных финансовых ресурсов для приобретения большего количества военных возможностей в США», — отметила Стефанишина. По ее словам, переговоры касаются не только ракет Tomahawk, но и других типов ракет малой и большой дальности. «Могу только сказать, что это (переговоры продвигаются — ред.) достаточно позитивно», — добавила она.

Украина стремится получить дальнобойные ракеты, которые позволят поражать цели в глубине России. В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Tomahawk будут эффективны только при условии их запуска США, но страна этого делать не будет.

Комментируя недавние российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, Стефанишина назвала этот период «очень тяжелым» для Украины. «Мы активно работаем, чтобы обеспечить страну дополнительными средствами противовоздушной обороны», — подчеркнула она.

Посол также отметила, что любой отказ от давления на Россию фактически «дает ей зеленый свет для расширения своих возможностей».

КХС ВС разъяснил, когда спор о долях в уставном капитале может рассматривать третейский суд

КХС ВС отметил, что этот спор не связан с созданием, деятельностью или управлением обществами, а касается неисполнения договорных обязательств по оплате долей.

В Украине усилят ответственность за организацию незаконной миграции

Усиление наказания за организацию или содействие незаконному пересечению границы: Уголовный кодекс Украины дополнят новой статьей.

Баланс права на свободу слова и защиты деловой репутации: позиция Львовского апелляционного суда

Львовский апелляционный суд признал оскорбительные высказывания в социальной сети оценочными суждениями и подчеркнул, что для защиты деловой репутации необходимы доказательства её наличия.

Верховная Рада создаст Временную следственную комиссию для проверки качества лечения военнослужащих

Депутаты планируют проверить факты возможного завышения стоимости лекарственных средств и случаи поставки препаратов ненадлежащего качества.

Верховная Рада изменила КАСУ ради надзора за решениями местных советов

Принятый 5 ноября Закон вводит принципиально новый институт — орган по обеспечению законности актов областных советов, «Судебно-юридическая газета» разбиралась, есть ли риски юридической неопределенности и нарушения доктрины административного права.

