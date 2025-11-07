Практика судів
Суд у Вінниці продовжив арешт чоловікові, якого підозрюють у подвійному вбивстві

13:42, 7 листопада 2025
Чоловік, за даними слідства, смертельно поранив двох людей на зупинці.
Суд у Вінниці продовжив арешт чоловікові, якого підозрюють у подвійному вбивстві
У Вінницькому міському суді Вінницької області відбулось судове засідання, на якому слідчий суддя розглянув клопотання сторони обвинувачення про продовження запобіжного заходу для чоловіка, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України.

Обставини справи

Підозрюваний, діючи з особистих неприязних стосунків, напав на двох потерпілих на кінцевій зупинці та наніс їм понад 15 ударів заздалегідь підготовленим ножем, внаслідок чого потерпілі померли на місці.

Наразі тривають слідчі дії.

Довідково:

п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України – Умисне вбивство двох або більше осіб карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті.

Рішення суду

Слідчий суддя врахував обґрунтованість пред’явленої підозри та наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснювати дії, передбачені ст. 177 КПК України, та продовжив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 10 грудня 2025 року.

