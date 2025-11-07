Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Суд в Виннице продлил арест мужчине, подозреваемому в двойном убийстве

13:42, 7 ноября 2025
Мужчина, по данным следствия, смертельно ранил двух человек на остановке.
Суд в Виннице продлил арест мужчине, подозреваемому в двойном убийстве
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Винницком городском суде Винницкой области состоялось судебное заседание, на котором следственный судья рассмотрел ходатайство стороны обвинения о продлении меры пресечения для мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Обстоятельства дела

Подозреваемый, действуя из личных неприязненных отношений, напал на двух потерпевших на конечной остановке и нанес им более 15 ударов заранее подготовленным ножом, в результате чего потерпевшие скончались на месте.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Справочно:

п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины – Умышленное убийство двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества в случае, предусмотренном пунктом 6 части второй этой статьи.

Решение суда

Следственный судья учел обоснованность предъявленного подозрения и наличие рисков, которые дают достаточные основания полагать, что подозреваемый может совершать действия, предусмотренные ст. 177 УПК Украины, и продлил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 10 декабря 2025 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья арест Винница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КСУ на мировой арене: итоги VI Конгресса Всемирной конференции конституционного правосудия

Судьи КСУ об участии в VI Конгрессе ВККП: ключевые месседжи о правах человека будущих поколений, экологии и защите культурного наследия.

КХС ВС разъяснил, когда спор о долях в уставном капитале может рассматривать третейский суд

КХС ВС отметил, что этот спор не связан с созданием, деятельностью или управлением обществами, а касается неисполнения договорных обязательств по оплате долей.

В Украине усилят ответственность за организацию незаконной миграции

Усиление наказания за организацию или содействие незаконному пересечению границы: Уголовный кодекс Украины дополнят новой статьей.

Баланс права на свободу слова и защиты деловой репутации: позиция Львовского апелляционного суда

Львовский апелляционный суд признал оскорбительные высказывания в социальной сети оценочными суждениями и подчеркнул, что для защиты деловой репутации необходимы доказательства её наличия.

Верховная Рада создаст Временную следственную комиссию для проверки качества лечения военнослужащих

Депутаты планируют проверить факты возможного завышения стоимости лекарственных средств и случаи поставки препаратов ненадлежащего качества.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва