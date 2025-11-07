Суд в Виннице продлил арест мужчине, подозреваемому в двойном убийстве

Мужчина, по данным следствия, смертельно ранил двух человек на остановке.

В Винницком городском суде Винницкой области состоялось судебное заседание, на котором следственный судья рассмотрел ходатайство стороны обвинения о продлении меры пресечения для мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Обстоятельства дела

Подозреваемый, действуя из личных неприязненных отношений, напал на двух потерпевших на конечной остановке и нанес им более 15 ударов заранее подготовленным ножом, в результате чего потерпевшие скончались на месте.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Справочно:

п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины – Умышленное убийство двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества в случае, предусмотренном пунктом 6 части второй этой статьи.

Решение суда

Следственный судья учел обоснованность предъявленного подозрения и наличие рисков, которые дают достаточные основания полагать, что подозреваемый может совершать действия, предусмотренные ст. 177 УПК Украины, и продлил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 10 декабря 2025 года.

